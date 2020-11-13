От Covid‑19 вылечились еще 4219 человек

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В столице после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 4219 пациентов, говорится в сообщении оперштаба Москвы

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 358 924», — отмечается в сообщении.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Также их приглашают работать в качестве социальных волонтеров и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

За минувшие сутки в Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом, общее число жертв пандемии составляет 7643 человека.

В настоящее время в Москве зафиксировали 491 542 случая заражения коронавирусной инфекцией.