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В Москве от Covid‑19 вылечились еще 4219 человек 

РИАМО и ещё 7 3 часа назад
От Covid‑19 вылечились еще 4219 человек
Фото: ТАСС
В столице после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 4219 пациентов, говорится в сообщении оперштаба Москвы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 358 924», — отмечается в сообщении.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Также их приглашают работать в качестве социальных волонтеров и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.
За минувшие сутки в Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом, общее число жертв пандемии составляет 7643 человека.
В настоящее время в Москве зафиксировали 491 542 случая заражения коронавирусной инфекцией.
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