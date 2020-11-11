Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Памелы Андерсон
Прожарка Памелы Андерсон Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В театрах Москвы появятся QR-коды 

Российская Газета 4 часа назад
В театрах Москвы появятся QR-коды
Фото: istock
Театры, музеи и кинозалы, подведомственные столичному департаменту культуры, присоединятся к системе чекинов. Об этом говорится в опубликованном в среду ведомственном приказе.
Руководителям культурных учреждений города рекомендуется организовать регистрацию посетителей по той же схеме, что и в ресторанах. Посетителям предложат зачекиниться по QR-коду или номеру 7377.
С завтрашнего дня система чекинов вводится в московских управах и префектурах. Это необходимо для контроля за распространением коронавируса.
Видео дня. Мирослава Карпович стала разлучницей года
Российская Газета: последние новости
Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса Собянин объявил о новых ограничениях из-за коронавируса Сотрудники отделения МВД "Котловка" переехали в новое здание Сотрудники отделения МВД "Котловка" переехали в новое здание Во Владивостоке появились желтые ковид-маршрутки Во Владивостоке появились желтые ковид-маршрутки
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса закрыла багажные полки вверх ногами и попала на видео
00:10
Стюардесса закрыла багажные полки вверх ногами и попала на видео
Разгрузка военной техники в аэропорту Еревана попала на видео
00:58
Разгрузка военной техники в аэропорту Еревана попала на видео
Появилось видео с молодым Джо Байденом в СССР
01:31
Появилось видео с молодым Джо Байденом в СССР
Массовые протесты в Ереване попали на видео
02:30
Массовые протесты в Ереване попали на видео
Момент нападения мужа на жену во Всеволожске попал на видео
00:47
Момент нападения мужа на жену во Всеволожске попал на видео
Момент столкновения цементовоза с микроавтобусом попал на видео
01:08
Момент столкновения цементовоза с микроавтобусом попал на видео
Медвежонок пробрался на российский завод и попал на видео
01:22
Медвежонок пробрался на российский завод и попал на видео
Опубликовано видео последствий смертельного ДТП с участием такси
00:21
Опубликовано видео последствий смертельного ДТП с участием такси
Момент падения бетонной плиты попал на видео
00:28
Момент падения бетонной плиты попал на видео
Побег из тюрьмы в Бразилии попал на видео
01:54
Побег из тюрьмы в Бразилии попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение