Работу гостиниц не будут ограничивать

Работу гостиниц в столице в настоящее время ограничивать не планируется, но текущие ограничительные меры могут быть пересмотрены в зависимости от изменений эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Планируется ли ограничить количество единовременно пребывающих постояльцев в домах отдыха или гостиницах, расположенных в Москве? На сегодняшний день такие меры не предусмотрены. Текущие ограничительные меры могут быть пересмотрены в зависимости от изменений эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что гостиницы и дома отдыха должны соблюдать действующие ограничительные меры.