Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Штаб: Работу гостиниц в Москве ограничивать не планируется 

Агентство «Москва» 1 час назад
Работу гостиниц не будут ограничивать
Фото: РИА Новости
Работу гостиниц в столице в настоящее время ограничивать не планируется, но текущие ограничительные меры могут быть пересмотрены в зависимости от изменений эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Планируется ли ограничить количество единовременно пребывающих постояльцев в домах отдыха или гостиницах, расположенных в Москве? На сегодняшний день такие меры не предусмотрены. Текущие ограничительные меры могут быть пересмотрены в зависимости от изменений эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что гостиницы и дома отдыха должны соблюдать действующие ограничительные меры.
Видео дня. Мирослава Карпович стала разлучницей года
Агентство «Москва»: последние новости
Штаб: Фестиваль «Путешествие в Рождество» не состоится в этом году из-за эпидситуации Штаб: Фестиваль «Путешествие в Рождество» не состоится в этом году из-за эпидситуации Обновление двух платформ начали на станции «Апрелевка» будущего МЦД-4 Обновление двух платформ начали на станции «Апрелевка» будущего МЦД-4 Здание отдела полиции по району Текстильщики капитально отремонтируют Здание отдела полиции по району Текстильщики капитально отремонтируют
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент падения бетонной плиты попал на видео
00:28
Момент падения бетонной плиты попал на видео
Стюардесса закрыла багажные полки вверх ногами и попала на видео
00:10
Стюардесса закрыла багажные полки вверх ногами и попала на видео
Медвежонок пробрался на российский завод и попал на видео
01:22
Медвежонок пробрался на российский завод и попал на видео
Побег из тюрьмы в Бразилии попал на видео
01:54
Побег из тюрьмы в Бразилии попал на видео
Переросшие в беспорядки митинги в Ереване попали на видео
00:47
Переросшие в беспорядки митинги в Ереване попали на видео
В мире Происшествия
Устроивший погром на станции «Фабричная» дебошир попал на видео
00:33
Устроивший погром на станции «Фабричная» дебошир попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео наводнения на острове Крит
00:40
Опубликовано видео наводнения на острове Крит
В мире Происшествия
Появилось видео реакции России на «вторжение» США
01:06
Появилось видео реакции России на «вторжение» США
Армия Войска
Момент нападения пьяного амбала на прохожего попал на видео
00:55
Момент нападения пьяного амбала на прохожего попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео подробностей захвата неизвестными медлаборатории
01:06
Появилось видео подробностей захвата неизвестными медлаборатории
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение