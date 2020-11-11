Все больше москвичей становятся донорами плазмы

Вылечившиеся от коронавируса москвичи 1,5 тысячи раз стали донорами плазмы для других больных. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова в среду, 11 ноября.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва» Александр Авилов / АГН «Москва»

По словам заммэра, это рекордное число случаев донорства при коронавирусе.

— Если ранее донорами становились около 650 человек в месяц, то в октябре плазму сдали рекордное количество жителей — около 1,5 тысячи человек. Это в два раза превышает сентябрьский показатель, когда плазму сдали 699 москвичей, — приводятся слова Раковой на официальном сайте мэра Москвы.

По ее словам, за все время пандемии донорами плазмы стали около пяти тысяч человек. Из них 12 процентов жертвовали плазму несколько раз. В рамках инициативы «Доноры надежды» плазму сдали 39 соцработников.

— Хочется поблагодарить каждого, кто поделился этим ценным компонентом. Вы помогаете врачам спасти жизни людей, — добавила заммэра.