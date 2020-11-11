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Рекордное число переболевших COVID-19 москвичей стали донорами плазмы

Вечерняя Москва
2 часа назад
Вылечившиеся от коронавируса москвичи 1,5 тысячи раз стали донорами плазмы для других больных. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова в среду, 11 ноября.
Все больше москвичей становятся донорами плазмы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»Александр Авилов / АГН «Москва»
По словам заммэра, это рекордное число случаев донорства при коронавирусе.
— Если ранее донорами становились около 650 человек в месяц, то в октябре плазму сдали рекордное количество жителей — около 1,5 тысячи человек. Это в два раза превышает сентябрьский показатель, когда плазму сдали 699 москвичей, — приводятся слова Раковой на официальном сайте мэра Москвы.
По ее словам, за все время пандемии донорами плазмы стали около пяти тысяч человек. Из них 12 процентов жертвовали плазму несколько раз. В рамках инициативы «Доноры надежды» плазму сдали 39 соцработников.
— Хочется поблагодарить каждого, кто поделился этим ценным компонентом. Вы помогаете врачам спасти жизни людей, — добавила заммэра.
Донором может стать переболевший коронавирусом человек от 18 до 55 лет. Желающим нужно позвонить по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-16. Основное требование для донора — после появления первых симптомов инфекции должно пройти пять недель. Противопоказания — вес меньше 50 килограмм, хронические заболевания, ВИЧ, вирусные гепатиты.
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