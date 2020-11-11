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Температуру в системе отопления Москвы повысили из-за похолодания

Москва24иещё 6
3 часа назад
В Москве из-за похолодания специалисты повысили температуру в системе отопления. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Температуру в домах повысили из-за холода
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин
Он подчеркнул, что температура в магистральных сетях в настоящее время составляет 82 – 84 градуса. При этом режим системы централизованного теплоснабжения постоянно меняется в зависимости от погоды. Если температура воздуха на улице составляет +4 градуса, то теплоноситель нагревают до 75 – 77 градусов. При снижении уличной температуры до +3, температура в теплоносителе возрастает до 77 – 79.
Изменение режима происходит заранее на основе краткосрочных прогнозов погоды.
"Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами – за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", – подчеркнул Бирюков, добавив, что за корректировкой следят диспетчерские службы.
Процесс происходит в автоматическом режиме. Отопление во всех жилых домах города включили 5 октября. Тогда же тепло подали и во все социальные учреждения. В столице работает горячая линия по вопросам отопления. Получить информацию по данной теме или консультацию специалистов можно по телефону 8 (800) 100-23-29.
Новости Москвы,Петр Бирюков,
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