Температуру в домах повысили из-за холода

Он подчеркнул, что температура в магистральных сетях в настоящее время составляет 82 – 84 градуса. При этом режим системы централизованного теплоснабжения постоянно меняется в зависимости от погоды. Если температура воздуха на улице составляет +4 градуса, то теплоноситель нагревают до 75 – 77 градусов. При снижении уличной температуры до +3, температура в теплоносителе возрастает до 77 – 79.