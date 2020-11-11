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Федеральные музеи в Москве приостановят проведение выставок 

Газета.Ru и ещё 2 54 минуты назад
Музеи в Москве приостановят проведение выставок
Фото: РИА Новости
Федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года приостановят проведение выставок и групповых экскурсий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ министра культуры России Ольги Любимовой.

"Приостановить проведение временных экспозиций и выставок, проведение групповых экскурсий, а также досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий", — сказано в приказе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице новые ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Так, с 13 ноября по 15 января развлекательным заведениям столицы запрещено работать с 23.00 до 6.00. Студенты городских вузов и колледжей переводятся на дистанционное обучение. Также число зрителей в кинотеатрах должно быть не более 25% от общей вместимости залов. Все культурные, развлекательные и другие мероприятия с участием зрителей запрещены.
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