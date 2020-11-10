Названо число оштрафованных из-за COVID москвичей

Более 90 тысяч москвичей были привлечены к ответственности за нарушение самоизоляции за весь период действия режима повышенной готовности, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"За весь период действия режима повышенной готовности к административной ответственности за нарушение режима обязательной изоляции было привлечено более 90 тысяч граждан", — сказал Данчиков.

Решение о необходимости соблюдения гражданами режима изоляции на дому принимается медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Москвы или в соответствии с постановлениями санитарных врачей.