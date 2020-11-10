Названо число оштрафованных из-за COVID москвичей

Более 90 тысяч москвичей были привлечены к ответственности за нарушение самоизоляции за весь период действия режима повышенной готовности, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
"За весь период действия режима повышенной готовности к административной ответственности за нарушение режима обязательной изоляции было привлечено более 90 тысяч граждан", — сказал Данчиков.
Решение о необходимости соблюдения гражданами режима изоляции на дому принимается медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Москвы или в соответствии с постановлениями санитарных врачей.
Обязательный режим самоизоляции в Москве должны соблюдать больные коронавирусом, находящиеся на лечении дома, а также проживающие с ними. Для контроля за соблюдением карантина используется приложение "Социальный мониторинг" и камеры городской системы видеонаблюдения. Штраф за нарушение режима составляет 4 тысячи рублей.