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В Москве на 13% снизилась загруженность дорог 

Говорит Москва 4 часа назад
В Москве на 13% снизилась загруженность дорог
Фото: РИА Новости
При этом средняя скорость потока выросла на 7%.
Об этом сообщает Telegram-канал столичного Дептранса. По его данным, в утренние часы внутри ТТК автомобилей стало на 5% меньше. В октябре прошлого года с 8 до 10 утра там передвигалось 128 тысяч автомобилей. Внутри МКАД в тот же период в 2019-м — 506 тысяч, в этом году — на 8% меньше. При этом машин на столичных дорогах стало на 5% больше. Их количество выросло до 3,27 млн В основном рост произошёл за счёт тех, кто пересел с общественного транспорта на личный.
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