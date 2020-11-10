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Рублевское шоссе перекрыли во вторник, 10 ноября, из-за упавшей части бетонной конструкции. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб столицы.

Движение по Рублево-Успенскому шоссе в районе МКАД перекрыли в оба направления.