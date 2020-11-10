Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Рублевское шоссе перекрыли из-за упавшей части бетонной конструкции 

Вечерняя Москва и ещё 1 2 часа назад
Рублевское шоссе перекрыли
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»
Рублевское шоссе перекрыли во вторник, 10 ноября, из-за упавшей части бетонной конструкции. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб столицы.
Движение по Рублево-Успенскому шоссе в районе МКАД перекрыли в оба направления.
Ранее стало известно, что на пересечении МКАД и Рублевского шоссе в результате технической неисправности на проезжую часть обрушилась часть бетонной конструкции — строительной балки. По данным ТАСС, ограничитель рухнул на проезжающую машину. Люди в автомобиле не пострадали. На месте инцидента работают оперативные службы.
Видео дня. Мелания разводится с Трампом и съедет из Белого дома
Вечерняя Москва: последние новости
Свыше 60 нарушителей масочного режима выявили в столичных ТЦ 10 ноября Свыше 60 нарушителей масочного режима выявили в столичных ТЦ 10 ноября Главархив Москвы рассказал о первых турникетах столичного метро Главархив Москвы рассказал о первых турникетах столичного метро Дептранс заявил о снижении числа грузовиков в жилых районах Москвы Дептранс заявил о снижении числа грузовиков в жилых районах Москвы
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео
00:18
Убийца рассказал о причинах расправы над преподавательницей и попал на видео
Переброска российских миротворцев попала на видео
01:28
Переброска российских миротворцев попала на видео
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
02:42
Опубликовано видео пожара на на юго-востоке Москвы
Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
00:40
Обрушившаяся балка Рублево-Успенском шоссе попала на видео
Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео
00:15
Lamborghini промчался под водой затопленного штормом города и попал на видео
Алиев высмеял Пашиняна и попал на видео
01:10
Алиев высмеял Пашиняна и попал на видео
Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео
01:04
Бесстрашные буйволы спасли слоненка от голодных львов и попали на видео
Укоривший россиян в разорении медицины Мясников попал на видео
00:33
Укоривший россиян в разорении медицины Мясников попал на видео
Общество
Пытающийся потушить грузовик водитель попал на видео
00:21
Пытающийся потушить грузовик водитель попал на видео
Происшествия Пожары
Появилось видео крупного пожара в Москве
00:35
Появилось видео крупного пожара в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение