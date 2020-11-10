Рублевское шоссе перекрыли во вторник, 10 ноября, из-за упавшей части бетонной конструкции. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб столицы.
Движение по Рублево-Успенскому шоссе в районе МКАД перекрыли в оба направления.
Ранее стало известно, что на пересечении МКАД и Рублевского шоссе в результате технической неисправности на проезжую часть обрушилась часть бетонной конструкции — строительной балки. По данным ТАСС, ограничитель рухнул на проезжающую машину. Люди в автомобиле не пострадали. На месте инцидента работают оперативные службы.