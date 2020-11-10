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СМИ сообщили об отмене новогодних гуляний в Москве 

РИАМО 2 часа назад
СМИ сообщили об отмене новогодних гуляний в Москве
Фото: РИА Новости
В столице отменят массовые новогодние гуляния из-за распространения Covid-19, сообщает РБК.

«В этом году из-за пандемии в Москве отменят новогодние гуляния, рождественские базары и фестивали», — сообщил РБК источник в мэрии столицы.

Между тем, столичные улицы все же украсят к празднику. Новогодняя иллюминации обычно появляется в столице в середине декабря. А до начала марта украшения с улиц столицы не убирают.
В этом году в городе полностью или частично отменены многие массовые мероприятия, это связано с пандемией коронавируса. Кроме того, Кремлевская елка пройдет без зрителей — спектакль покажут по телевидению. ​​
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Новости Москвы , Правительство Москвы , РБК
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