Власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям и штрафовать их в случае работы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«Мы будем проводить рейды по соблюдению ночными развлекательными заведениями указа мэра о приостановке деятельности с 23:00 до 06:00», — сказал он.

Отмечается, что в случае если организации не выполняют требования, то они могут быть оштрафованы.