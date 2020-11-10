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Власти Москвы будут проводить рейды по ночным клубам 

RT на русском 1 час назад
Власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям и штрафовать их в случае работы.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

«Мы будем проводить рейды по соблюдению ночными развлекательными заведениями указа мэра о приостановке деятельности с 23:00 до 06:00», — сказал он.

Отмечается, что в случае если организации не выполняют требования, то они могут быть оштрафованы.
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Ранее стало известно, что в Москве с 13 ноября по 15 января запрещается проведение ночных развлекательных мероприятий.
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Новости Москвы , Видео , Правительство Москвы
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