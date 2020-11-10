В Москве начнутся ночные рейды

«Мы будем проводить рейды по соблюдению ночными развлекательными заведениями указа мэра о приостановке деятельности с 23.00 до 6.00 утра. В случае, если организации не выполняют требования, то они могут быть оштрафованы», — цитирует РИА «Новости» Немерюка.