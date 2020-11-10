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В Москве решили проводить рейды по ночным развлекательным заведениям 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
В Москве начнутся ночные рейды
Фото: РИА Новости
Власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям, в случае несоблюдения указа мэра о приостановки деятельности предусмотрен штраф, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Мы будем проводить рейды по соблюдению ночными развлекательными заведениями указа мэра о приостановке деятельности с 23.00 до 6.00 утра. В случае, если организации не выполняют требования, то они могут быть оштрафованы», — цитирует РИА «Новости» Немерюка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в заведениях общественного питания, ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время — с 23.00 до 6.00.
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Новости Москвы , Алексей Немерюк , Сергей Собянин , Правительство Москвы , РИА Новости
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