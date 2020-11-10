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Около 690 дворовых территорий благоустроили в Подмосковье 

ТАСС и ещё 1 5 часов назад
Около 690 дворовых территорий благоустроили в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Порядка 690 дворовых территорий комплексно благоустроили в Московской области с начала года. Благодаря проведенным работам во дворах появились новые игровые площадки, машино-места и скамейки, во вторник сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"Мы завершили программу комплексного благоустройства дворов на этот год. По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева мы ежегодно благоустраиваем дворовые территории в регионе, на это есть большой запрос от жителей. В этом году из-за пандемии и более позднего старта работ программа была сокращена, но тем не менее была проделана большая работа по приведению в порядок дворов и завершена до наступления морозов. Всего обновили 687 дворовых территорий", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

Как рассказали в пресс-службе, обязательными элементами благоустройства дворовых территорий являются детские игровые площадки, наружное освещение, парковки, площадки ТКО, информационные стенды, озеленение, урны и лавочки.
В ведомстве пояснили, что в рамках комплексного благоустройства дворов установлено порядка 530 новых и модернизировано 56 детских игровых площадок. Кроме того, было выполнено устройство более 2,6 тыс. новых и отремонтировано свыше 980 светильников, появилось 6,6 тыс. новых и отремонтировано 6,2 тыс. машино-мест, установлено около 530 новых информационных стендов, 2 108 новых скамеек, 3 186 новых урн, высажено 2 420 единиц саженцев деревьев и кустарников.

"Благоустройство двора — одна из приоритетных программ нацпроекта "Жилье и городская среда". Благодаря нацпроекту решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения", — добавил Хайкин.

В материале уточняется, что всего в Подмосковье 14 422 дворовых территории. Благодаря программе комплексного благоустройства дворовых территорий в период с 2015 по 2019 год благоустроили свыше 7,5 тыс. дворов.
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Новости Москвы , Михаил Хайкин , Андрей Воробьев , Московская область
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