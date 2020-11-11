Скидку в метро получили 500 тысяч пассажиров

Более 500 тысяч пассажиров метро воспользовались скидкой в рамках проекта "Время ранних", изменив время поездки по утрам, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Почти 80 тысяч пассажиров проехали со скидкой в московском метро вне часа пик в первый день акции. Запустили ее на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях 2 ноября. Ранее сообщалось, что до конца года все пользователи Mir Pay смогут ездить в метро и на МЦК со скидкой 20 рублей. Стоимость поездки составит 24 рубля. На Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро, где сейчас идет эксперимент "Время ранних", скидки просуммируют. В утренние непиковые часы ездить в подземке можно будет всего за 2 рубля.