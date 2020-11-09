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В Москве научились автоматически выявлять нарушения с недвижимостью

Мария Иванова
2 часа назад
Специалисты московской Госинспекции по недвижимости создали новые программные алгоритмы анализа информационных систем, позволяющие автоматизированно выявлять нарушения.
В Москве научились автоматически выявлять нарушения с недвижимостью
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Благодаря нововведению всего за месяц в Москве выявили более девяти тысяч объектов недвижимости и земельных участков с признаками нарушений законодательства.
Новые алгоритмы сравнивают данные информационной системы Реестра единых объектов недвижимости Москвы по нескольким критериям – по наличию на участке объекта капитального строительства, по праву собственности или по заключенному договору аренды.
«Новый инструмент анализирует данные в заданные периоды времени и выявляет несоответствия, которые в свою очередь указывают на признаки нарушений», - объяснил заместитель мэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов.
По его словам, среди самых распространенных нарушений - использование земли без оформленных договоров или с признаками незавершенного оформления земельно-имущественных отношений.
Все объекты, выявленные с помощью алгоритмов, войдут в план обследования Госинспекции по недвижимости Москвы на 2021 год. Ее глава Владислав Овчинский рассказал, что 5679 предполагаемых нарушения приходятся на парковочные места, склады, автомастерские, автомойки, заправки, объекты общепита, торговые комплексы и офисные здания.
Как сообщал «Рамблер», ранее Ефимов рассказал, что Инвестпортал Москвы предлагает более семи тысячи объектов недвижимости для покупки или аренды. По словам чиновника, с момента запуска портала в 2014 году с его помощью город портал около 2,5 тысячи объектов недвижимости на 23 миллиарда рублей.
Новости Москвы,Владислав Овчинский,Владимир Ефимов,
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