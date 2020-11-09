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Погода в Москве: жителей предупредили о порывистом ветре и гололедице 

Мир24 и ещё 11 2 часа назад
Москвичей предупредили о порывистом ветре и гололедице
Фото: ТАСС
В Москве с вечера понедельника, 9 ноября, до вечера вторника, 10 ноября, ожидается сильный ветер и гололедица, сообщает пресс-служба МЧС столицы.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 21:00 09 ноября до 18:00 10 ноября в г. Москве ожидается северо-западный ветер с порывами 12-17 м/с, местами гололедица», — отмечается в сообщении.

Горожанам рекомендовали быть внимательными и осторожными. Находясь на улице, обходить рекламные щиты и конструкции, не укрываться под деревьями. Водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22», — добавили в пресс-службе.

Ранее синоптики рассказали, что в европейской части России на этой неделе установится погода с легкими морозами.
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Новости Москвы , МЧС , Росгидромет
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