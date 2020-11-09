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Погода в Москве: Синоптик рассказал, сколько солнечных дней будет в Москве в ноябре 

Москва24 1 час назад
Сколько солнечных дней будет в ноябре
Фото: ТАСС
Ноябрь в столице ожидается более солнечным, чем ежегодно в этом месяце бывает по климату. Об этом в диалоге с Москвой 24 рассказал ведущий сотрудник центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Солнца будет больше, чем должно быть обычно в ноябре. Хотя ноябрь по своей пасмурности — один из самых хмурых месяцев в году, в котором по климату должен быть всего один ясный день, а все остальное — это облачная, пасмурная погода", — сообщил Тишковец.

По прогнозам синоптика, месяц будет достаточно засушливым, дефицит по осадкам будет варьироваться в диапазоне как минимум 10–30%. "Будет очень продолжительное влияние антициклона, то есть области высокого атмосферного давления. Поэтому солнечных дней будет не один и не два — их будет несколько. Время от времени солнце будет выглядывать", — подчеркнул Тишковец.
Синоптик прогнозирует особенно большое количество солнца в ближайшие 10 дней, при этом температура должна быть близкой к норме.

"Может, три снежинки сегодня в ночь где-то выпадут, так же будет на неделе, но они тут же будут исчезать и таять", — сообщил специалист.

Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали о засушливом ноябре в столице с малым количеством осадков.
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Новости Москвы , Погода , Евгений Тишковец
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