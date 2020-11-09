Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Москве выявили рекордное число случаев коронавируса за сутки 

Газета.Ru 42 минуты назад
В Москве выявили рекордное число случаев COVID-19
Фото: Газета.Ru
В Москве выявили рекордное с начала пандемии число случаев коронавируса — 6 897. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19.
Отмечается, что из новых заболевших 1104 госпитализированы, на аппарате ИВЛ в столичных больницах находятся 349 пациентов. Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 475 166 случаев инфекции.
Известно, что жертвами коронавируса за весь период стал 7 361 человек, за минувшие сутки — 72. При этом вылечились от болезни 343 226 пациентов, за последние 24 часа — 3 313. Уточняется также, что среди новых пациентов с COVID-19 42,0% — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3%— от 46 до 65 лет, 10,1%— от 66 до 79 лет, 3,6% — старше 80 лет. Также среди новых инфицированных есть дети — 15,0%.
Видео дня. Сын Плющенко заявил, что не хочет быть героем соцсетей
Газета.Ru: последние новости
Собянин заявил об огромном ущербе бюджету Москвы от COVID-19 Собянин заявил об огромном ущербе бюджету Москвы от COVID-19 "Желтый" уровень опасности объявили в столичном регионе из-за ветра "Желтый" уровень опасности объявили в столичном регионе из-за ветра Ракова: ситуацию с коронавирусом в Москве нельзя назвать стабильной Ракова: ситуацию с коронавирусом в Москве нельзя назвать стабильной
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео поисков убившего сослуживцев срочника
00:38
Опубликовано видео поисков убившего сослуживцев срочника
Происшествия
Спасший провалившегося под лед подростка вахтовик попало на видео
01:22
Спасший провалившегося под лед подростка вахтовик попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей расстрела срочником сослуживцев
00:24
Появилось видео подробностей расстрела срочником сослуживцев
Происшествия Криминал
Момент крушения вертолета с донорским сердцем попал на видео
00:54
Момент крушения вертолета с донорским сердцем попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания расстрелявшего семью подростка
00:08
Опубликовано видео задержания расстрелявшего семью подростка
Происшествия
Появилось видео диверсионных действий разведчиков
01:24
Появилось видео диверсионных действий разведчиков
Армия
Возведение мостов военными МТО попало на видео
00:59
Возведение мостов военными МТО попало на видео
Армия
Ефремов был этапирован в колонию и попал на видео
01:16
Ефремов был этапирован в колонию и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-95МС
00:54
Опубликовано видео планового полета Ту-95МС
Армия
Мальчик спас сестру при пожаре и попал на видео
02:01
Мальчик спас сестру при пожаре и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение