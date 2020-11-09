В Москве выявили рекордное число случаев COVID-19

Москве выявили рекордное с начала пандемии число случаев коронавируса — 6 897. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

Отмечается, что из новых заболевших 1104 госпитализированы, на аппарате ИВЛ в столичных больницах находятся 349 пациентов. Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано 475 166 случаев инфекции.

Известно, что жертвами коронавируса за весь период стал 7 361 человек, за минувшие сутки — 72. При этом вылечились от болезни 343 226 пациентов, за последние 24 часа — 3 313. Уточняется также, что среди новых пациентов с COVID-19 42,0% — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3%— от 46 до 65 лет, 10,1%— от 66 до 79 лет, 3,6% — старше 80 лет. Также среди новых инфицированных есть дети — 15,0%.