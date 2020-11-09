Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Погода в Москве: Синоптики предупредили о снеге в Москве в ночь на вторник 

RT на русском и ещё 4 2 часа назад
Сегодня в Москве пойдет снег
Фото: РИА Новости
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Новая неделя в столичном регионе началась с похолодания. Температура воздуха понизилась относительно воскресного дня на 8 °С, местами на 10 °С. В понедельник погоду уже будет определять антициклон. Он будет усиливаться, в середине недели центр этого атмосферного вихря окажется практически над Москвой. Большую часть недели погода будет облачная, с прояснениями и без осадков. Только в ночь на вторник местами может опуститься небольшой снежок», — рассказала Позднякова.

Она отметила, что температура воздуха в ближайшую ночь в Москве составит 0…+2 °С, по области от -3 °С до +2 °С.

«Завтра днём в городе, как и сегодня, +4…+5 °С. В последующие дни погода без осадков, преобладающие температуры до субботы включительно в ночные часы — -1…-6 °С, дневная температура — от -3 °С до +2 °С… Температура воздуха сегодня-завтра приблизится к климатической норме, а с середины недели уже будет чуть ниже климатической нормы. Можно сказать, что в столичный регион пришла уже настоящая зимняя погода, потому что среднесуточная температура воздуха будет около нуля или даже отрицательная», — заключила синоптик.

Ранее сообщалось, что ночь с 8 на 9 ноября в Москве стала самой холодной с начала осени: температура воздуха опустилась до -0,5 °С.
Видео дня. Сын Плющенко заявил, что не хочет быть героем соцсетей
RT на русском: последние новости
Собянин оценил эффект от перевода школьников на дистанционку в Москве Собянин оценил эффект от перевода школьников на дистанционку в Москве «Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области «Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области Концерт «Бах &Jazz: орган и саксофон» пройдёт 8 ноября в Москве Концерт «Бах &Jazz: орган и саксофон» пройдёт 8 ноября в Москве
Комментарии
Новости Москвы , Погода , Татьяна Позднякова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Скандал из-за отказа принять 90-летнюю пациентку попал на видео
02:47
Скандал из-за отказа принять 90-летнюю пациентку попал на видео
Происшествия
Голая туристка на пляже в Сочи попала на видео
00:15
Голая туристка на пляже в Сочи попала на видео
Общество
Появилось видео испытания вакуумного поезда с пассажирами
01:07
Появилось видео испытания вакуумного поезда с пассажирами
Наука и техника
Опубликовано видео ДТП с участием полицейской машины в Москве
00:23
Опубликовано видео ДТП с участием полицейской машины в Москве
Происшествия
Падение огненного метеорита попало на видео
00:28
Падение огненного метеорита попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков убившего сослуживцев срочника
00:38
Опубликовано видео поисков убившего сослуживцев срочника
Происшествия
Спасший провалившегося под лед подростка вахтовик попал на видео
01:22
Спасший провалившегося под лед подростка вахтовик попал на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей расстрела срочником сослуживцев
00:24
Появилось видео подробностей расстрела срочником сослуживцев
Происшествия Криминал
Момент крушения вертолета с донорским сердцем попал на видео
00:54
Момент крушения вертолета с донорским сердцем попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания расстрелявшего семью подростка
00:08
Опубликовано видео задержания расстрелявшего семью подростка
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение