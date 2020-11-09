Сегодня в Москве пойдет снег

«Завтра днём в городе, как и сегодня, +4…+5 °С. В последующие дни погода без осадков, преобладающие температуры до субботы включительно в ночные часы — -1…-6 °С, дневная температура — от -3 °С до +2 °С… Температура воздуха сегодня-завтра приблизится к климатической норме, а с середины недели уже будет чуть ниже климатической нормы. Можно сказать, что в столичный регион пришла уже настоящая зимняя погода, потому что среднесуточная температура воздуха будет около нуля или даже отрицательная», — заключила синоптик.