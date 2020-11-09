Сегодня в Москве пойдет снег

«Новая неделя в столичном регионе началась с похолодания. Температура воздуха понизилась относительно воскресного дня на 8 °С, местами на 10 °С. В понедельник погоду уже будет определять антициклон. Он будет усиливаться, в середине недели центр этого атмосферного вихря окажется практически над Москвой. Большую часть недели погода будет облачная, с прояснениями и без осадков. Только в ночь на вторник местами может опуститься небольшой снежок», — рассказала Позднякова.
«Завтра днём в городе, как и сегодня, +4…+5 °С. В последующие дни погода без осадков, преобладающие температуры до субботы включительно в ночные часы — -1…-6 °С, дневная температура — от -3 °С до +2 °С… Температура воздуха сегодня-завтра приблизится к климатической норме, а с середины недели уже будет чуть ниже климатической нормы. Можно сказать, что в столичный регион пришла уже настоящая зимняя погода, потому что среднесуточная температура воздуха будет около нуля или даже отрицательная», — заключила синоптик.