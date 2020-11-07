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В Москве вводят систему чек-инов в префектурах и управах 

РИА Новости и ещё 19 3 часа назад
В Москве вводят систему чек-инов в префектурах и управах
Фото: РИА Новости
Система чек-инов (регистрации номеров телефонов на входе) будет действовать со следующего четверга в префектурах и управах Москвы, соответствующий указ уже подписан, сообщил журналистам глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Со следующего четверга, уже подписан указ мэра, эта система будет действовать также в префектурах и управах", — рассказал Немерюк.

Он отметил, что система зарекомендовала себя хорошо, она помогает врачам проводить эпидемиологические расследования.

"Система не запретительная или контрольная, система больше информационная. Она позволяет посетителям тех или иных заведений узнавать, был ли у них возможный контакт с заболевшим, и своевременно обратиться к врачу, сдать анализы", — уточнил глава столичного департамента торговли и услуг.

С 19 октября в столице заработала система регистрации при входе в ночные развлекательные заведения, которые работают с 0.00 до 6.00. Доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по SMS. В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения всех присутствовавших оповестят, что они оказались в зоне риска и им следует пройти тестирование на COVID-19. По итогам первой недели к ней присоединились свыше 1,5 тысячи городских развлекательных заведений, среди них добровольцы в виде ресторанов и гостиниц, на которых действие указа формально не распространяется.
С 5 ноября систему ввели в зданиях правительства Москвы как для посетителей, так и сотрудников.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Новости Москвы , Алексей Немерюк , Правительство Москвы
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