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Гинцбург анонсировал начало массовой вакцинации в Москве 

BFM.RU и ещё 7 1 час назад
Анонсирована массовая вакцинация от COVID в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве в ближайшие дни начнется массовая вакцинация от коронавируса. В эти выходные столица получит первую партию «Спутника V». Об этом рассказал «Интерфаксу» Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи, где разработан препарат.

«В субботу—воскресенье первую партию для массовой вакцинации развезут в Москву, часть отправят в регионы», — сказал Гинцбург. Он уточнил, что это «небольшая партия, порядка шести тысяч» доз. Однако уже на следующей неделе количество доз увеличится в пять раз. Около 40% будет получать Москва, остальное — регионы.

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Также Гинцбург сказал, что пункты для массовой вакцинации будут открыты в Подмосковье.
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Новости Москвы , Александр Гинцбург , Интерфакс , Московская область
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