Анонсирована массовая вакцинация от COVID в Москве

«В субботу—воскресенье первую партию для массовой вакцинации развезут в Москву, часть отправят в регионы», — сказал Гинцбург. Он уточнил, что это «небольшая партия, порядка шести тысяч» доз. Однако уже на следующей неделе количество доз увеличится в пять раз. Около 40% будет получать Москва, остальное — регионы.