«Библиотека издательств» открылась в «Зарядье»

Новое пространство "Библиотека издательств" открылось в медиацентре парка "Зарядье". Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного департамента культуры.

"Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Мосразвитие" и главное презентационное пространство столицы, место для отдыха, развлечений и получения знаний, Парк "Зарядье", создали место, в котором топовые издательства, первоклассные писатели и поэты, популярные критики, выдающиеся гости, рейтинговые книги, отборные Hi-tech технологии объединяются в интеллектуальном процессе, способствующем формированию вкуса людей к качественной литературе и, как следствие, самому трендовому делу — чтению", — рассказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, книжный фонд "Библиотеки издательств" сформирован из качественной литературы, предоставленной партнерами проекта, ведущими издательскими домами в количестве более чем 1 500 книг. Обновление и пополнение фонда литературой производится каждый квартал.

"На базе Библиотеки издательств осуществляет работу библиотечный методический совет в составе специалистов Центральной городской молодежной библиотеки им. М. А. Светлова, Центральной городской деловой библиотеки, Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара. Литература, которая представлена на стеллажах "Библиотеки издательств", проходит экспертную оценку совета, поэтому посетители библиотеки могут познакомиться с самыми свежими и действительно лучшими из лучших книгами издательств", — рассказали в ведомстве.