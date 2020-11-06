Москвичей предостерегли от передвижений по городу

Эпидемиологическая ситуация в Москве развивается не лучшим образом. Число заболевших неуклонно растёт, сообщили в Главном контрольном управлении столицы.

В связи с этим в ведомстве обратились к жителям с просьбой воздержаться от перемещений без веских на то причин.

Работники, переведенные на удалёнку, должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу как на общественном, так и на личном транспорте, — цитирует РИА Новости начальника Главконтроля Евгения Данчикова.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве ежедневно выявляют около 9–9,5 тысячи человек, имевших контакт с инфицированными коронавирусом. На текущей неделе снова зафиксирован рост числа новых случаев по сравнению с прошлой неделей. Количество заражений выросло на 24%, а госпитализаций — на 9%.