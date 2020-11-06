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Москвичей попросили воздержаться от передвижений по городу 

News.ru 36 минут назад
Москвичей предостерегли от передвижений по городу
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Эпидемиологическая ситуация в Москве развивается не лучшим образом. Число заболевших неуклонно растёт, сообщили в Главном контрольном управлении столицы.
В связи с этим в ведомстве обратились к жителям с просьбой воздержаться от перемещений без веских на то причин.

Работники, переведенные на удалёнку, должны работать дома и без лишней необходимости не передвигаться по городу как на общественном, так и на личном транспорте, — цитирует РИА Новости начальника Главконтроля Евгения Данчикова.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве ежедневно выявляют около 9–9,5 тысячи человек, имевших контакт с инфицированными коронавирусом. На текущей неделе снова зафиксирован рост числа новых случаев по сравнению с прошлой неделей. Количество заражений выросло на 24%, а госпитализаций — на 9%.
Ракова отметила, что у столичных властей вызывает тревогу тренд заболеваемости коронавирусом в Москве.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова , Правительство Москвы , РИА Новости
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