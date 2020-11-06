Власти Москвы назвали тревожной ситуацию с COVID-19

Тренд распространения коронавирусной инфекции в Москве вызывает тревогу, заявила ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Сегодня мы впервые с середины мая преодолели отметку в 6 тыс. новых выявленных случаев коронавируса. Конечно, этот тренд снова вызывает у нас тревогу», — сказала она.
По её словам, к сожалению, назвать ситуацию стабильной в настоящее время власти не могут.
«На этой неделе снова фиксируется рост общей заболеваемости и госпитализаций», — добавила Ракова.
Ранее в Кремле также отметили, что тенденция с распространением коронавируса в России тревожная.