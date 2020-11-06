Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Власти Москвы заявили о тревожном тренде распространения COVID-19 

RT на русском и ещё 19 3 часа назад
Власти Москвы назвали тревожной ситуацию с COVID-19
Фото: РИА Новости
Тренд распространения коронавирусной инфекции в Москве вызывает тревогу, заявила ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня мы впервые с середины мая преодолели отметку в 6 тыс. новых выявленных случаев коронавируса. Конечно, этот тренд снова вызывает у нас тревогу», — сказала она.

По её словам, к сожалению, назвать ситуацию стабильной в настоящее время власти не могут.

«На этой неделе снова фиксируется рост общей заболеваемости и госпитализаций», — добавила Ракова.

Ранее в Кремле также отметили, что тенденция с распространением коронавируса в России тревожная.
Видео дня. Псевдо-Христа на кресте подожгли в центре Москвы
RT на русском: последние новости
Москва стала одним из лидеров международного рейтинга по качеству школьного образования Москва стала одним из лидеров международного рейтинга по качеству школьного образования В Москве 31 октября ожидается до +9 °С В Москве 31 октября ожидается до +9 °С В Москве за сутки 3852 пациента вылечились от коронавируса В Москве за сутки 3852 пациента вылечились от коронавируса
Новости Москвы , Анастасия Ракова , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
00:24
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
Происшествия
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
01:02
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
Происшествия Криминал
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
00:07
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
Наука и техника
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
02:42
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
Происшествия Криминал
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
00:13
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
Происшествия
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
00:48
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
Происшествия
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
00:57
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
00:33
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
Происшествия Пожары
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
01:06
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
Общество Новости Москвы
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
03:57
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение