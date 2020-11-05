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Собянин заявил, что в Москве не планируется вводить жесткие ограничения из-за коронавируса 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Собянин высказался о жестких мерах из-за COVID-19
Фото: ТАСС
По словам градоначальника, система здравоохранения на данный момент справляется с вызовами пандемии.
Власти Москвы пока не планируют вводить из-за коронавируса жесткие ограничительные меры. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Он отметил, что болезнь «никуда не ушла, борьба продолжается».

«За рубежом мы видим гораздо более жесткие меры… Мы пока не предполагаем этого делать», — сказал Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

По словам градоначальника, система здравоохранения на данный момент справляется с вызовами и проблемами, которые существуют.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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