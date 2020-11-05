Собянин высказался о жестких мерах из-за COVID-19

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По словам градоначальника, система здравоохранения на данный момент справляется с вызовами пандемии.

Он отметил, что болезнь «никуда не ушла, борьба продолжается».

«За рубежом мы видим гораздо более жесткие меры… Мы пока не предполагаем этого делать», — сказал Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

По словам градоначальника, система здравоохранения на данный момент справляется с вызовами и проблемами, которые существуют.