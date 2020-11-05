Собянин высказался о жестких мерах из-за COVID-19

По словам градоначальника, система здравоохранения на данный момент справляется с вызовами пандемии.
Власти Москвы пока не планируют вводить из-за коронавируса жесткие ограничительные меры. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что болезнь «никуда не ушла, борьба продолжается».
«За рубежом мы видим гораздо более жесткие меры… Мы пока не предполагаем этого делать», — сказал Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
По словам градоначальника, система здравоохранения на данный момент справляется с вызовами и проблемами, которые существуют.