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103 км дорог построили в Москве с начала 2020 года 

РИАМО и ещё 3 3 часа назад
Более 100 км дорог построили в Москве с начала года
Фото: сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы