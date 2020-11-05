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Для снижения заболеваемости в Москве продлевают дистанционку 

Артём Кульша 3 часа назад
Учащиеся 6-11 классов в Москве продолжат обучаться в дистанционном формате по меньшей мере до 22 ноября. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил на своем сайте.

«Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации очевидно, что расслабляться рано», — написал он.

Градоначальник отметил, что со дня введения дистанционного режима обучения три недели назад доля старшеклассников, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, снизилась почти вдвое, и наряду с переводом части офисных работников на удаленный режим работы и соблюдением масочного режима это помогло снизить динамику вновь выявляемых случаев за последние две недели и несколько стабилизировать ситуацию, однако в начале нынешней недели она стала обостряться вновь.
Советы учителям и родителям, как организовать дистанционное обучение и не сойти с ума
По этой причине и было принято решение о продлении дистанционного обучения учеников 6-11 классов. Собянин заверил, что власти Москвы сделают все для того, чтобы это не привело к ухудшению качества образования.

«Берегите себя и своих близких!» — подытожил он.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 48 миллионов человек. В России число заболевших превысило 1,69 миллиона.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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