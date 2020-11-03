Маршруты автобусов временно изменятся на западе Москвы 

С 14 ноября временно изменятся маршруты автобусов на время реконструкции моста на улице Барклая. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Мосгортранса.
Отмечается, что автобусы М2 и Т39 будут курсировать только до Парка Победы, а №116 поедет в объезд через Минскую улицу вместо улицы Барклая. Кроме того, появится временный маршрут Т39к. Он проследует от Киевского вокзала через Парк Победы, Минскую улицу до Филей.
Ранее стало известно, что ряд автобусных маршрутов изменится в столичном микрорайоне Солнцево-Парк. Речь идет об автобусах № 870, № 887 и № 892. Они с 7 ноября будут осуществлять движение по улице Летчика Ульянина. Маршруты № 887 и № 892 поедут от остановки «Санаторий № 14» до остановки «Микрорайон Солнцево-Парк», при этом останавливаться на пункте «Пыхтино» не будут.