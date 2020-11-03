Маршруты автобусов временно изменятся на западе Москвы 

С 14 ноября временно изменятся маршруты автобусов на время реконструкции моста на улице Барклая. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Мосгортранса.

Отмечается, что автобусы М2 и Т39 будут курсировать только до Парка Победы, а №116 поедет в объезд через Минскую улицу вместо улицы Барклая. Кроме того, появится временный маршрут Т39к. Он проследует от Киевского вокзала через Парк Победы, Минскую улицу до Филей.