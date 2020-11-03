В Москве в 10 раз уменьшилось число нарушений самоизоляции 

Москве среднесуточное число нарушений самоизоляции по сравнению с весной снизилось в 10 раз, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Главное контрольное управление столицы.

"Москвичи стали гораздо более ответственно относиться к соблюдению самоизоляции. Если в весенне-летний период, за такие нарушения в среднем в сутки к административной ответственности привлекалось более тысячи граждан, то в осенний период среднесуточное количество нарушителей снизилось в 10 раз", — рассказали в главконтроле.

В настоящий момент в системе зарегистрированы 113,7 тысячи штрафов за нарушение самоизоляции. В Москве коронавирусом заразились 439 355, выздоровели 321 679, скончались 6 936 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 47 млн заболевших, 34 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,6 млн человек с COVID-19.