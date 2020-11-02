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На юге Москвы перекрыли движение из-за пожара. Речь идёт о Проектируемом проезде № 4578 и улице Газопровод. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в одном из зданий, расположенном на Варшавском шоссе. Огонь охватил склад с газовыми баллонами. В нём хранится порядка 600 кубометров газа.

Из-за взрыва здание обрушилось. Огонь перекинулся на газозаправочную станцию, сообщили РИА Новости в экстренных службах

Информации о пострадавших не поступало. Причины случившегося устанавливаются.