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Собянин: До 100 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус проводят в Москве за сутки 

Агентство «Москва» и ещё 4 2 часа назад
Собянин оценил масштабы тестирования на COVID-19
Фото: ТАСС
От 80 тыс. до 100 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус проводят в Москве за сутки. Об этом в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в РФ сообщил первый заместитель председателя совета, мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы увеличили в первую очередь тестирование граждан на коронавирусную инфекцию. Сегодня это значение ПЦР-тестов достигает от 80 до 100 тыс. в сутки. Плюс около 30 тыс. ИФА», — заявил Собянин.

Он добавил, что на полную мощность включена диагностика КТ-центров.
«Это позволило выявлять большие объемы зараженных. Своевременно их карантинизировать и обеспечивать им амбулаторное лечение в тех случаях, когда это необходимо», — пояснил Сергей Собянин.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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