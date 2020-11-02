Все ограничительные меры по коронавирусу в Москве дали результаты. В настоящее время ситуация стабилизируется. Об этом заявил Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.
Он рассказал, что тестирование на наличие инфекции в столице увеличено до 100 тысяч в сутки. За неделю, добавил мэр, количество выявляемых случаев заражения в Москве уменьшилось на 1%.
«В предыдущие недели мы видели высокий рост. Количество госпитализированных москвичей превысило предыдущую неделю всего на 2%, до этого было 3%, а до этого 15%, 20% и 40%», — сказал Собянин.