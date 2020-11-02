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Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве после введенных ограничений 

ТК «Звезда» и ещё 4 46 минут назад
Все ограничительные меры по коронавирусу в Москве дали результаты. В настоящее время ситуация стабилизируется. Об этом заявил Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.
Он рассказал, что тестирование на наличие инфекции в столице увеличено до 100 тысяч в сутки. За неделю, добавил мэр, количество выявляемых случаев заражения в Москве уменьшилось на 1%.

«В предыдущие недели мы видели высокий рост. Количество госпитализированных москвичей превысило предыдущую неделю всего на 2%, до этого было 3%, а до этого 15%, 20% и 40%», — сказал Собянин.

Собянин объявил о новых мерах против коронавируса
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Правительство РФ
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