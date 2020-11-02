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В Москве снизился прирост госпитализаций с COVID-19 

Москва меняется и ещё 2 2 часа назад
В Москве снизился прирост госпитализаций с COVID-19
Фото: РИА Новости
В Москве снизился прирост госпитализаций с COVID-19. Об этом сообщает telegram-канал Оперштаб Москвы.

«В столице подтверждено 4 796 новых случаев коронавируса. Темпы роста новых выявленных случаев и госпитализаций в Москве значительно замедлились. Если две недели назад прирост за 7 дней составлял 20% по новым случаям и 14% по госпитализациям, то за последнюю неделю эти показатели снизились до -0,7% и 1,9% соответственно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общее число заболевших COVID-19 за прошедшую неделю меньше, чем за предыдущую.
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