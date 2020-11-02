В Москве снизился прирост госпитализаций с COVID-19. Об этом сообщает telegram-канал Оперштаб Москвы.
«В столице подтверждено 4 796 новых случаев коронавируса. Темпы роста новых выявленных случаев и госпитализаций в Москве значительно замедлились. Если две недели назад прирост за 7 дней составлял 20% по новым случаям и 14% по госпитализациям, то за последнюю неделю эти показатели снизились до -0,7% и 1,9% соответственно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что общее число заболевших COVID-19 за прошедшую неделю меньше, чем за предыдущую.