В Москве снизился прирост госпитализаций с COVID-19 

«В столице подтверждено 4 796 новых случаев коронавируса. Темпы роста новых выявленных случаев и госпитализаций в Москве значительно замедлились. Если две недели назад прирост за 7 дней составлял 20% по новым случаям и 14% по госпитализациям, то за последнюю неделю эти показатели снизились до -0,7% и 1,9% соответственно», — говорится в сообщении.