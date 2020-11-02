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В Москве обновят инфраструктуру около станции метро «Выхино» 

ТАСС 33 минуты назад
Инфраструктуру около «Выхино» обновят
Фото: РИА Новости
Транспортную инфраструктуру около станции "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена планируют обновить, что создаст более комфортные условия для пассажиров при пересадке на наземный и железнодорожный транспорт. Об этом сообщил журналистам в понедельник заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Мы надеемся в этом году или в начале следующего начать конкурсные процедуры по выбору инвестора по строительству новой инфраструктуры вокруг станции "Выхино". Одна из целей — это создание, в первую очередь, удобных пересадок между Казанским направлением Московской железной дороги и станцией "Выхино" и пересадки на наземный транспорт, которым пользуются десятки тысяч пассажиров, в первую очередь, из Подмосковья. Одно из главных условий для инвестора будет незакрытие станции "Выхино" — то есть он так должен будет спланировать работы, чтобы станция "Выхино" функционировала в полном объеме", — сказал Ликсутов.

Он добавил, что на разгрузке Таганско-Краснопресненской линии должен позитивно сказаться запуск совместного проекта правительств Москвы, Московской области и ОАО "РЖД" — третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) в конце 2022 — начале 2023 года. По его словам, проект позволит предоставить пассажирам льготные условия проезда на метро и наземном транспорте, а сам МЦД-3 интегрируют в городскую транспортную систему.

"В июне мы закончили масштабное обновление подвижного состава на Таганско-Краснопресненской линии, и теперь все пассажиры фиолетовой ветки столичного метро могут воспользоваться современными поездами серии "Москва", — заключил заммэра.

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Новости Москвы , РЖД , Московская область
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