Инфраструктуру около «Выхино» обновят

"Мы надеемся в этом году или в начале следующего начать конкурсные процедуры по выбору инвестора по строительству новой инфраструктуры вокруг станции "Выхино". Одна из целей — это создание, в первую очередь, удобных пересадок между Казанским направлением Московской железной дороги и станцией "Выхино" и пересадки на наземный транспорт, которым пользуются десятки тысяч пассажиров, в первую очередь, из Подмосковья. Одно из главных условий для инвестора будет незакрытие станции "Выхино" — то есть он так должен будет спланировать работы, чтобы станция "Выхино" функционировала в полном объеме", — сказал Ликсутов.