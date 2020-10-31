Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом 

Москва24 3 часа назад
В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19. Москвичей призвали вызывать врача при любых симптомах ОРВИ и не ходить к врачу самостоятельно.
За последние сутки в столице подтвердили 4 952 новых случая COVID-19. За тот же период наблюдений вылечились еще 3 634 пациента.
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов ранее предположил, что во всех регионах РФ пик коронавируса придется на разный период. При этом следует ожидать его в первой декаде — середине ноября.
Видео дня. Ефремов не поедет в колонию и останется в Москве
Москва24: последние новости
Завершено благоустройство территории возле стадиона "Динамо" Завершено благоустройство территории возле стадиона "Динамо" Еще 20 домов по программе реновации возводят на севере столицы Еще 20 домов по программе реновации возводят на севере столицы Собянин высказался против ввода комендантского часа Собянин высказался против ввода комендантского часа
Новости Москвы , Александр Горелов , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Поезд сбил грузовик с тремя россиянами и попал на видео
00:10
Поезд сбил грузовик с тремя россиянами и попал на видео
Яростное нападение медведя на россиянку в частном зоопарке попало на видео
00:54
Яростное нападение медведя на россиянку в частном зоопарке попало на видео
Выехавший на встречку в Москве таксист попал на видео
00:13
Выехавший на встречку в Москве таксист попал на видео
Опубликовано видео протестов против абортов в Варшаве
02:09
Опубликовано видео протестов против абортов в Варшаве
Рыба с «грустным человеческим лицом» попала на видео
01:53
Рыба с «грустным человеческим лицом» попала на видео
Курица-мутанта с четырьмя ногами попала на видео
00:27
Курица-мутанта с четырьмя ногами попала на видео
Пьяный мужчина попал в смертельную аварию и попал на видео
01:50
Пьяный мужчина попал в смертельную аварию и попал на видео
Момент взрыва в больнице попал на видео
00:50
Момент взрыва в больнице попал на видео
Внедорожник въехал в толпу на майдане Незалежности и попал на видео
00:33
Внедорожник въехал в толпу на майдане Незалежности и попал на видео
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео
00:20
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение