В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом 

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Москве скончались 52 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19. Москвичей призвали вызывать врача при любых симптомах ОРВИ и не ходить к врачу самостоятельно.

За последние сутки в столице подтвердили 4 952 новых случая COVID-19. За тот же период наблюдений вылечились еще 3 634 пациента.