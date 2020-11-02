Решены проблемы 2,6 тыс. обманутых дольщиков

Москве за январь-октябрь 2020 года решены проблемы более 2,6 тысячи дольщиков. Все они получили квартиры, сообщили в Стройкомплексе.

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С начала года сдано в эксплуатацию 20 проблемных жилых домов. В октябре завершено строительство пяти корпусов первой очереди ЖК «Царицыно» на 1210 квартир.

Продолжается достройка второй очереди домов этого жилого комплекса. Ключи от квартир должны получит около 3 тыс. человек. Всего с 2011 года квартиры получили более 18 тыс. дольщиков.