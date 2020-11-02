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В Москве решены проблемы более 2,6 тыс. обманутых дольщиков

РИАМОиещё 1
48 минут назад
В Москве за январь-октябрь 2020 года решены проблемы более 2,6 тысячи дольщиков. Все они получили квартиры, сообщили в Стройкомплексе.
Решены проблемы 2,6 тыс. обманутых дольщиков
Фото: ТАССТАСС
С начала года сдано в эксплуатацию 20 проблемных жилых домов. В октябре завершено строительство пяти корпусов первой очереди ЖК «Царицыно» на 1210 квартир.
Продолжается достройка второй очереди домов этого жилого комплекса. Ключи от квартир должны получит около 3 тыс. человек. Всего с 2011 года квартиры получили более 18 тыс. дольщиков.
Как сообщало ИА REGNUM, московские обманутые дольщики получат свои квартиры в течение трёх лет — до 2023 года.
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