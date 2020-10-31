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Погода в Москве: В Москве 31 октября ожидается до +9 °С

RT на русскомиещё 2
3 часа назад
В Москве в субботу, 31 октября, ожидается до +9 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Синоптики рассказали о погоде в субботу
Фото: АГН "Москва"АГН "Москва"
Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +7 +9 °C.
Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
Ветер северный с переходом на северо-восточный, 3—8 м/c.
Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с Nation News рассказал о погоде в центральной части России в конце октября.
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