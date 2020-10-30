Московский шоколад покоряет мир

За первые восемь месяцев 2020 года экспорт московского шоколада и шоколадных изделий составил 44,61 миллиона долларов, на шесть процентов превысив показатель прошлого года.

В целом объемы экспорта российского шоколада составляют почти 720 миллионов долларов. По этому показателю страна занимает 11 место из 107 в мире, уступая Германии, Бельгии и Италии.

По словам Ефимова, за восемь месяцев 2020-го экспорт московских кондитерских изделий составил 98,36 миллиона долларов. Это на 11 процентов выше, чем год назад.

«Столичные сладости востребованы по всему миру: в общей сложности их импортируют в 59 стран», - подчеркнул он.

Белоруссия с начала года закупила московскую кондитерскую продукцию на 25,64 миллиона долларов (на 82,4 процента больше, чем за этот же период 2019-го). А в США поставили московские сладости на 4,65 миллиона долларов (рост на 32,4 процента).

Экспорт московских сладких хлебобулочных изделий вырос на восемь процентов, до 15,13 миллиона долларов, а экспорт вафель - на 30 процентов, до 9,91 миллиона долларов.