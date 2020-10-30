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Московский шоколад покоряет мир

Мария Иванова
3 часа назад
За первые восемь месяцев 2020 года экспорт московского шоколада и шоколадных изделий составил 44,61 миллиона долларов, на шесть процентов превысив показатель прошлого года.
Заместитель мэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов рассказал, что основными покупателями московской шоколадной продукции стали Белоруссия, Казахстан, Монголия, Азербайджан, Германия и США.
В целом объемы экспорта российского шоколада составляют почти 720 миллионов долларов. По этому показателю страна занимает 11 место из 107 в мире, уступая Германии, Бельгии и Италии.
По словам Ефимова, за восемь месяцев 2020-го экспорт московских кондитерских изделий составил 98,36 миллиона долларов. Это на 11 процентов выше, чем год назад.
«Столичные сладости востребованы по всему миру: в общей сложности их импортируют в 59 стран», - подчеркнул он.
Белоруссия с начала года закупила московскую кондитерскую продукцию на 25,64 миллиона долларов (на 82,4 процента больше, чем за этот же период 2019-го). А в США поставили московские сладости на 4,65 миллиона долларов (рост на 32,4 процента).
Экспорт московских сладких хлебобулочных изделий вырос на восемь процентов, до 15,13 миллиона долларов, а экспорт вафель - на 30 процентов, до 9,91 миллиона долларов.
Как сообщал «Рамблер», ранее некоммерческая организация «Росконтроль» провела экспертизу российского темного шоколада и признала самым вкусным шоколад «Вдохновение», который производят в Москве.
Новости Москвы,Владимир Ефимов,Монголия,Казахстан,Азербайджан,Беларусь,Соединенные Штаты,Германия,
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