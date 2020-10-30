Обновленный Щелковский автовокзал попал на видео 

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетили Щелковский автомобильный вокзал после глобальной реконструкции. Это совместный проект двух субъектов Российской Федерации. Собянин и Воробьев вместе открыли обновленный автовокзал.
«Новые вокзалы повышают комфорт и качество жизни. Очень приятно, что сегодня вокзал имеет такие очертания», — сказал Андрей Воробьёв.
«Пользуясь случаем, я московских инвесторов и не только приглашаю в Мытищи, Подольск, Люберцы и в Ногинск, чтобы они также реконструировались, как в Москве, потому что это очень удобно для каждого человека, есть все необходимое — комфорт и безопасность», — подчеркнул губернатор.