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Обновленный Щелковский автовокзал попал на видео 

Вадим Дроздов 25 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетили Щелковский автомобильный вокзал после глобальной реконструкции. Это совместный проект двух субъектов Российской Федерации. Собянин и Воробьев вместе открыли обновленный автовокзал.
«Новые вокзалы повышают комфорт и качество жизни. Очень приятно, что сегодня вокзал имеет такие очертания», — сказал Андрей Воробьёв.
«Пользуясь случаем, я московских инвесторов и не только приглашаю в Мытищи, Подольск, Люберцы и в Ногинск, чтобы они также реконструировались, как в Москве, потому что это очень удобно для каждого человека, есть все необходимое — комфорт и безопасность», — подчеркнул губернатор.
Новости Москвы , Видео , Андрей Воробьев , Сергей Собянин
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