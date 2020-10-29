Собянин высказался о введении комендантского часа

Мэр Москвы Сергей Собянин раскритиковал введение комендантского часа из-за коронавируса ночью: по его словам, это популистские меры
"Мне забавно видеть, когда вводят комендантский час с 23.00 до 6 утра. Я не очень понимаю, что там такое происходит ночью в этих городах, если надо вводить комендантский час. То есть днём можно передвигаться и заражать друг друга, а ночью комендантский час", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, ночью и так, несмотря на активную жизнь многих городов, количество людей на улицах радикально меньше, чем днём.
"Это больше популистские меры", — добавил столичный мэр.
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