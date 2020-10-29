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Ситуация с COVID: Собянин обратился к москвичам 

Вероника Полынина 37 минут назад
Ситуация с COVID: Собянин обратился к москвичам
Фото: ТАСС
Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам столичного мэра, в последние два дня число госпитализированных ниже числа выписанных из московских ковидных стационаров.

«Эту планку необходимо удержать», — приводит РИА «Новости» слова Собянина.

По словам градоначальника, динамика роста основных показателей замедлилась почти в 10 раз.

«И на этой неделе видим цифры, которые не превышают то, что мы видели на прошлой неделе», — заявил он.

Мэр заверил, что город на 100% обеспечен лекарствами от коронавируса, препаратов хватает не только больницам, но и пациентам, лечащимся амбулаторно.
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Он также сообщил, что в Москве нет ажиотажа в резервных госпиталях — туда было госпитализировано всего 2,7 тысячи человек.
Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в столице подтверждено 4906 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, было госпитализировано 1166 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 342 человека. Полностью вылечились 3780 человек.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , РИА Новости
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