Сеть «Москино» покажет тематические фильмы в Хеллоуин 

Сеть "Москино" организует специальные показы фильмов в рамках празднования Хеллоуина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киносети.

В пресс-службе рассказали, что 31 октября в кинотеатре "Москино Космос" покажут фильм "Шоу ужасов Рокки Хоррора". В этот же день в кинотеатре "Звезда" покажут еще один фильм ужасов "Сияние".

В "Москино" подчеркнули, что специальные показы фильмов также организуют в День народного единства. Сообщается, что 4 ноября в кинотеатрах сети покажут фильм "Москва 1941–1945. Хроники будней".