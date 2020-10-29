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Сеть «Москино» покажет тематические фильмы в Хеллоуин 

Москва24 2 часа назад
Сеть «Москино» покажет тематические фильмы в Хеллоуин
Фото: стоп-кадр из фильма "Сияние", 1980, реж. – Стэнли Кубрик
Сеть "Москино" организует специальные показы фильмов в рамках празднования Хеллоуина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киносети.
В пресс-службе рассказали, что 31 октября в кинотеатре "Москино Космос" покажут фильм "Шоу ужасов Рокки Хоррора". В этот же день в кинотеатре "Звезда" покажут еще один фильм ужасов "Сияние".
В "Москино" подчеркнули, что специальные показы фильмов также организуют в День народного единства. Сообщается, что 4 ноября в кинотеатрах сети покажут фильм "Москва 1941–1945. Хроники будней".
Ранее Квентин Тарантино посоветовал поклонникам фильм ужасов на Хеллоуин. Режиссер напомнил о малоизвестной ленте "Дьявол отсчитал пять" 1974 года. Он признался, что кинолента "сразила его наповал". К Хеллоуину, помимо тематических фильмов, для посетителей ВДНХ 31 октября подготовят специальную программу с мастер-классами и лекциями. А в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" проведут уроки по вырезанию тыквы. В этот же день там будут представлены тыквы весом около 400 килограммов, выращенные без добавления химикатов.
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Новости Москвы , Квентин Тарантино , МГУ
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