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Хэллоуин отметят на ВДНХ в Москве 

ТАСС и ещё 3 2 часа назад
На ВДНХ отметят Хэллоуин
Фото: РИА Новости
Тематическую программу на Хэллоуин подготовили на ВДНХ. Праздничные мероприятия пройдут 31 октября, сообщили в четверг в пресс-службе ВДНХ.

"В честь Хэллоуина в центре океанографии и морской биологии "Москвариум" покажут игровую тренировку азиатских бескоготных выдр Фени и Бени. В своем просторном вольере пара животных, самка и самец, найдут главный символ праздника — гигантскую тыкву, приготовленную и украшенную сотрудниками океанариума по особому экорецепту. С помощью тренера Феня и Беня изучат основной атрибут Хэллоуина и даже попробуют его на вкус. Праздничная тренировка пройдет 31 октября в 14:30", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, все мероприятия пройдут в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, а в некоторых из них можно будет принять участие онлайн — не выходя из дома.

"Также 31 октября в 14:30 на "Городской ферме" мастерская "Май-Май" проведет Halloween party по созданию необычных композиций из тыквы, цветов, трав и ягод. В программе приятное музыкальное сопровождение и танцы. Эколого-просветительский центр "Пчеловодство" также присоединится к "страшному" празднику. В 18:00 на страницах центра в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram будут опубликованы различные игры на тему экологического апокалипсиса, а также шуточный тест "Ваш личный постапокалипсис", — говорится в сообщении.

А в воскресенье, 1 ноября, в 15:00 в лектории "Дома ремесел" праздник продолжится лекцией "Становись страшно умным, читая комиксы", которую прочитает учитель истории, сценарист и коллекционер комиксов Никита Гайнулин. Он расскажет о занимательном способе получить знания по истории, философии, экономике, математике через знакомство с комиксами.
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Новости Москвы , Роспотребнадзор
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