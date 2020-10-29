На ВДНХ отметят Хэллоуин

"В честь Хэллоуина в центре океанографии и морской биологии "Москвариум" покажут игровую тренировку азиатских бескоготных выдр Фени и Бени. В своем просторном вольере пара животных, самка и самец, найдут главный символ праздника — гигантскую тыкву, приготовленную и украшенную сотрудниками океанариума по особому экорецепту. С помощью тренера Феня и Беня изучат основной атрибут Хэллоуина и даже попробуют его на вкус. Праздничная тренировка пройдет 31 октября в 14:30", — говорится в сообщении.
"Также 31 октября в 14:30 на "Городской ферме" мастерская "Май-Май" проведет Halloween party по созданию необычных композиций из тыквы, цветов, трав и ягод. В программе приятное музыкальное сопровождение и танцы. Эколого-просветительский центр "Пчеловодство" также присоединится к "страшному" празднику. В 18:00 на страницах центра в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram будут опубликованы различные игры на тему экологического апокалипсиса, а также шуточный тест "Ваш личный постапокалипсис", — говорится в сообщении.