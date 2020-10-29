На ВДНХ отметят Хэллоуин

"Также 31 октября в 14:30 на "Городской ферме" мастерская "Май-Май" проведет Halloween party по созданию необычных композиций из тыквы, цветов, трав и ягод. В программе приятное музыкальное сопровождение и танцы. Эколого-просветительский центр "Пчеловодство" также присоединится к "страшному" празднику. В 18:00 на страницах центра в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram будут опубликованы различные игры на тему экологического апокалипсиса, а также шуточный тест "Ваш личный постапокалипсис", — говорится в сообщении.