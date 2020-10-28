Собянин рассказал об ограничениях в Москве

Дистанционное обучение учащихся старших классов, работа на "удаленке", масочно-перчаточный режим, система чек-инов и многое другое будет продлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин . Меры по борьбе с распространением коронавируса будут действовать еще, как минимум, месяц. При этом ситуация в столице России, по словам чиновника, улучшается.

Школьники старших классов московских школ будут и дальше заниматься дистанционно из-за распространения коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил такой режим учебы со 2 по 8 ноября. Решение о том, в каком формате будет проходить учеба для школьников 6-11 классов по истечении этого срока, власти примут на следующей неделе.

Собянин подчеркнул, что результат будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Чиновник рассказал, что за последние недели почти в два раза сократился рост заболеваемости коронавирусом среди школьников. Он отметил, что такую тенденцию необходимо сохранить.

Он также напомнил, что следующая рабочая неделя будет четырехдневной.

«По практике прошлых лет, многие родители берут на эту неделю краткий отпуск, чтобы провести время с детьми, например, поехать на дачу», — отметил Собянин.

В сообщении мэра также отмечается, что еще на месяц — до 29 ноября — сохраняется запрет на работу учреждений дополнительного образования в Москве и детских досуговых организаций, подведомственных правительству города.

Кроме того, на тот же период продлевается и режим удаленной работы. По словам мэра, несмотря на первые признаки улучшения ситуации с распространением инфекции, сохраняется риск роста числа зараженных.

Он заметил, что с начала октября на «удаленку» перешли более 1,22 млн москвичей, то есть практически все, кто мог это сделать. В результате примерно на 40% снизился пассажиропоток городского транспорта. Благодаря этому удалось создать «более разряженную ситуацию с меньшей вероятностью заражения».

«В ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию. Поэтому требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября», — написал мэр в личном блоге.

До конца ноября также сохраняются и рекомендации по соблюдению домашнего режима для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. «Никаких послаблений не будет и в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима», — обратил внимание мэр столицы.

По его словам, продолжит действие и система чек-ин, к которой уже присоединились более 1,5 тыс. развлекательных заведений города.

В то же время Собянин обратил внимание, что нет необходимости в введении новых ограничений. Но и смягчать действующие, по его мнению, пока рано.

«Необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Но в то же время и смягчение действующих ограничений является преждевременным, так как может привести к дестабилизации ситуации», — написал он.

Хотя, по его же словам, в столице ситуация с коронавирусом становится стабильнее, но это улучшение важно сохранить.

«Это возможно сделать только совместными усилиями. Спасибо за понимание и терпение», — добавил он.

По словам Собянина, результаты последних двух недель вселяют осторожный оптимизм.

«Нам удается прерывать цепочки заболевания, не прибегая к тотальному закрытию города и сохраняя работу всех секторов экономики. Прирост по выявлению новых заболевших за прошедшую неделю составил всего 2%», — констатировал мэр Москвы.

Вместе с тем продолжают расти объемы тестирования на коронавирус.

«В прошлый четверг вышли на очередной рекорд — 93,2 тыс. ПЦР-тестов в сутки. Стабилизировался и уровень госпитализации — примерно 1200 пациентов ежедневно. Рост за неделю 3%», — обратил внимание глава города.

При этом свободными остаются около 5 тыс. «коронавирусных коек», что «почти в 2 раза больше, чем месяц назад». «Необходимости в перепрофилировании обычных больниц для лечения ковида сегодня нет. Город сохраняет достаточные объемы экстренной и плановой медицинской помощи», — заверил чиновник.