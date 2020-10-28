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Собянин: необходимости вводить новые ограничения в Москве сегодня нет 

Артём Кульша 1 час назад
Требование к московским работодателям перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников продлено на месяц. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем сайте.
1 октября, как сообщал «Рамблер», мэр столицы Сергей Собянин обязал работодателей, действующих на территории города, с 5 октября перевести на удаленную работу не менее 30% работников и всех сотрудников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, за исключением работников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.
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Сегодня Собянин рассказал, что за прошедшую неделю прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве составил всего 2%, объемы тестирования побили очередной рекорд, а уровень госпитализации стабилизировался в районе 1,2 тысячи пациентов ежедневно. Он сообщил, что московская система здравоохранения имеет серьезный запас прочности — свободны около пяти тысяч коронавирусных коек.

«Тем не менее ситуация все еще остается неустойчивой. Нельзя исключить риска роста заболеваемости», — отметил мэр.

Он сообщил, что в настоящее время нет необходимости вводить новые ограничения, но и действующие не будут отменены. В данной связи власти города продлили дистанционное обучение учеников 6-11 классов до конца следующей недели (8 ноября), а закрытие городских учреждений дополнительного образования и подведомственных правительству Москвы детских досуговых организаций, требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, домашний режим для людей старше 65 лет и хронических больных и действие системы чек-ин — до 29 ноября.

«Никаких послаблений не будет и в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима», — добавил Собянин.

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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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