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Мэрия Москвы объяснила функцию QR-кодов в барах 

Российская Газета и ещё 7 28 октября 2020
Мэрия объяснила функцию QR-кодов в барах
Фото: РИА Новости
Система с QR-кодами и чекинами в ночных заведениях Москвы нужна для быстрого оповещения людей о возможном контакте с больным коронавирусом. Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" мэр Сергей Собянин, никто не будет разыскивать гостей баров и сажать их на карантин.
При этом система чекинов себя полностью оправдала, считает Собянин. Альтернативой было обычное закрытие ночных заведений. Но тогда бизнес мог бы не пережить удара, подчеркивает мэр.

"Мы остановились на том, что просто будем контролировать, кто туда приходит, знать их данные, телефоны. Для чего? Для того, чтобы если человек заболел, мы могли быстро, мгновенно оповестить всех посетителей этого заведения, что вы находились рядом, в одно время с заболевшим", — добавил глава города.

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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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