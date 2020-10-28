Мэрия объяснила функцию QR-кодов в барах

"Мы остановились на том, что просто будем контролировать, кто туда приходит, знать их данные, телефоны. Для чего? Для того, чтобы если человек заболел, мы могли быстро, мгновенно оповестить всех посетителей этого заведения, что вы находились рядом, в одно время с заболевшим", — добавил глава города.