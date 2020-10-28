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В Москве высадят 12 миллионов тюльпанов 

Мослента и ещё 3 1 час назад
В Москве высадят 12 миллионов тюльпанов
Фото: РИА Новости
В Москве началась высадка 12 миллионов тюльпанов, которые появятся на набережных, площадях, скверах, парках и других общественных пространствах. Об этом сообщается на портале мэра столицы.
Цветами украсят Манежную площадь, сквер у Большого театра, улицу Новый Арбат, Триумфальную площадь, Кутузовский проспект, парк Победы на Поклонной горе. Отмечается, что в связи с теплой погодой работы проводятся в октябре.
По данным пресс-службы мэра, до наступления холодов луковицы должны успеть укорениться, после чего цветники задекорируют цветной древесной щепой на зиму.
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