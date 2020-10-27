В бизнес-центрах нашли нарушителей масочного режима

Инспекторы проверили четыре бизнес-центра: «Хамелеон», «Южный порт», «Золотое кольцо» и «Рязанский». В итоге составлено 52 административных протокола по части 2 статьи 3.18.1. Нарушителям-безмасочникам грозит штраф — четыре тысячи рублей.