Анонсировано скорое открытие трех станций БКЛ

Станции "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская" западного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) Московского метрополитена и "Электрозаводская" северо-восточного участка БКЛ откроются для пассажиров в декабре. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.
" [Сроки ввода трех станций БКЛ] — в этом году, в декабре. Одна из станций — декабрь, это станция "Народного ополчения", и остальные две тоже декабрь, скорее всего", — сказал Бочкарев, отвечая на вопрос о сроках ввода в эксплуатацию трех станций Большой кольцевой линии.
Ранее глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщал журналистам, что три станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена планируется построить и открыть до конца текущего года — "Электрозаводская", "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская". По его словам, также предполагается достроить оборотные тупики для поездов метро Калининско-Солнцевской линии метро. С начала года было открыто шесть станций метро — четыре на Некрасовской линии метро и две на БКЛ.