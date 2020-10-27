Анонсировано скорое открытие трех станций БКЛ

" [Сроки ввода трех станций БКЛ] — в этом году, в декабре. Одна из станций — декабрь, это станция "Народного ополчения", и остальные две тоже декабрь, скорее всего", — сказал Бочкарев, отвечая на вопрос о сроках ввода в эксплуатацию трех станций Большой кольцевой линии.