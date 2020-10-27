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Три станции БКЛ московского метро откроют для пассажиров в декабре 

ТАСС и ещё 1 55 минут назад
Анонсировано скорое открытие трех станций БКЛ
Фото: РИА Новости
Станции "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская" западного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) Московского метрополитена и "Электрозаводская" северо-восточного участка БКЛ откроются для пассажиров в декабре. Об этом сообщил ТАСС во вторник заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

" [Сроки ввода трех станций БКЛ] — в этом году, в декабре. Одна из станций — декабрь, это станция "Народного ополчения", и остальные две тоже декабрь, скорее всего", — сказал Бочкарев, отвечая на вопрос о сроках ввода в эксплуатацию трех станций Большой кольцевой линии.

Ранее глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщал журналистам, что три станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена планируется построить и открыть до конца текущего года — "Электрозаводская", "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская". По его словам, также предполагается достроить оборотные тупики для поездов метро Калининско-Солнцевской линии метро. С начала года было открыто шесть станций метро — четыре на Некрасовской линии метро и две на БКЛ.
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Новости Москвы , Рафик Загрутдинов
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