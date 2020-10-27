Власти Москвы уточнили режим работы ночных заведений

Речь идет об эксперименте по идентификации посетителей ночных клубов. Клиентов увеселительных заведений решено пускать внутрь только при наличии QR-кода или после отправки сообщения на специальный номер. Считается, что в случае возможного заражения, можно будет экстренно оповестить всех посетителей клуба, чтобы они минимизировали риск распространения инфекции. Предпринимателей, проигнорировавших требования московских властей, планируется штрафовать на 300-500 тысяч рублей.