Власти Москвы уточнили режим работы ночных заведений

В столице ночные развлекательные заведения продолжат работать несмотря на рекомендацию Роспотребнадзора
об их закрытии, заявила глава пресс-службы московского мэра Гульнара Пенькова
. Столичные власти
посчитали, что уже действующих мер по борьбе с распространением инфекции вполне достаточно, сообщает
ТАСС.
27 октября в Сети появилось постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой
. В документе говорится, что в стране продолжается распространение коронавируса, поэтому с целью снижения рисков необходимо прибегнуть к ограничительным мерам.
В частности, нужно проследить, чтобы в общественных местах люди носили маски, всеми силами защитить от заболевания старшее поколение и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также усилить дезинфекцию общественного транспорта и места массового пребывания людей.
«Запретить (развлекательным) предприятиям оказывать услуги в период с 23.00 до 06.00», - говорится в одном из пунктов постановления.
На документ отреагировали столичные власти. Пресс-секретарь московского мэра Гульнара Пенькова заявила, что ночные заведения в столице закрывать не будут, поскольку ранее были приняты необходимые меры по борьбе с распространением инфекции.
«В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время», - заявила она.
Речь идет об эксперименте по идентификации посетителей ночных клубов. Клиентов увеселительных заведений решено пускать внутрь только при наличии QR-кода или после отправки сообщения на специальный номер. Считается, что в случае возможного заражения, можно будет экстренно оповестить всех посетителей клуба, чтобы они минимизировали риск распространения инфекции. Предпринимателей, проигнорировавших требования московских властей, планируется штрафовать на 300-500 тысяч рублей.
По словам Пеньковой, в настоящее время в Москве наблюдается снижение количества заболеваний COVID-19, поэтому от закрытия одного из секторов экономики, отметила она, можно отказаться.